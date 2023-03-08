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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Avrupa Parlamentosu binasında PKK elebaşı ve destekçilerinin Türkiye karşıtı bir etkinlik yapılması kınandı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu ile ilgili kınama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Avrupa Parlamentosu binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçilerinin ülkemiz karşıtı etkinlik gerçekleştirmesini şiddetle kınıyoruz"

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