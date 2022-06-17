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Dışişleri Bakanlığı: Norveç Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyareti sırasında anlaşma imzalanmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Bosna-Hersek resmi ziyareti devam ederken Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla, Norveç Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmadığı belirtildi.

Dışişleri Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç tarafından bugün yapılan açıklamada, “Norveç Dışişleri Bakanı’nın ülkemizi ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır. Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ve turizm sektörümüzün talebi üzerine Norveçlilerin bu yıl turizm sezonunda ülkemize gelebilmeleri için geçici olarak bir düzenlemeye gidilecektir. Bu geçici düzenleme çerçevesinde Norveç vatandaşlarına 6,5 aylık, yani geçici bir süre için, Türkiye’ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır. Bu süre sonunda Norveç vatandaşları, Türkiye’ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerdir” denildi.

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