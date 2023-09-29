Dışişleri Bakanlığı: "En ağır şekilde kınıyoruz”

İsveç’in Stockholm şehrinde Türk Büyükelçiliği yakınında terör örgütü mensupları tarafından yapılan eyleme, Dışişleri Bakanlığı tarafından sert tepki verildi. Bakanlık, konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle denildi:

“Bugün (29 Eylül) Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz.

İsveç’in, gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir.”