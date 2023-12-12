Dış basında Halil Umut Meler’e yapılan saldırı manşetlere taşındı! 

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 15’inci haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, bitiş düdüğünü çalmasının ardından saha içerisinde ortalık karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya inerek Halil Umut Meler’e yumruk attı. Kalabalık içerisinde bir süre yerde kalan Meler’e tekmeler de savruldu. Halil Umut Meler’e yapılan bu saldırı dış basında manşetlerde yer aldı. Dış basında konuyla ilgili olarak yer alan haberler şu şekilde:

L’EQUIPE

ANKARAGÜCÜ'NDE BAŞKAN HAKEMİ AĞIR ŞEKİLDE DÖVDÜ

Rizespor'un son dakikada (1-1) beraberliği getiren golün ardından öfkelenen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düştüğünde de kişiler tarafından tekmelendi. Ankaragücü ile Rizespor arasında Pazartesi günü oynanan Süper Lig karşılaşması dramatik bir sahneyle sona erdi (1-1). 97. dakikada eşitliği bozan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere yığılan Türk hakem daha sonra çok sayıda kişi tarafından tekmelendi.

OJOGO

“TÜRK FUTBOLUNDA ŞOK: HAKEM, BAŞKAN TARAFINDAN YUMRUKLANDI”

Bunlar Türkiye'den bize ulaşan şok edici görüntüler. Portekizli Pedrinho'nun oynadığı Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor ile 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı.

ABOLA

“ANKARAGÜCÜ BAŞKANI HAKEME SALDIRDI”

Ankaragücü’nün Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sinirler gerildi. Türkiye'den Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası hakeme saldırdı. Bitiş düdüğünden kısa süre sonra kulübün başkanı, hakemin yanına gitti. Görüntüler tekrar diyalog odağına döndüğünde Faruk Koca’nın Halil Umut Meler'e yönelik saldırganlığını görüyoruz.

MARCA

“ALIŞILMADIK, UTANÇ VERİCİ VE ÜZÜCÜ!”

Alışılmadık, utanç verici ve üzücü: Ankaragücü Başkanı hakeme saldırmak için sahaya atladı. Türk takımının başkanı Faruk Koca, Rizespor ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın 97. dakikasında aleyhine bir penaltıyı işaret ettiği için maç sonunda sahaya atlayarak hakem Umut Meler'e saldırdı.

BILD

“TÜRKİYE’DE SKANDAL”

Türkiye'de skandal... Kulüp patronu hakemi dövdü. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçında (1:1) hakem Halil Umut Meler'e (37) çirkin bir saldırı gerçekleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca (59) sahaya koştu ve hakemin yüzüne yumruk attı. Hakem yerde yatarken, diğer iki kişi kafasına tekme attı. Hakeme korkakça dayak saldırısı...

TUTTOSPORT

“TÜRKİYE ŞOKTA: KULÜP BAŞKANI HAKEME YUMRUK VE TEKME ATTI”

Halil Umut Meler, Rizespor karşılaşması sonunda Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğradı. Birkaç saat önce Türkiye’nin başkentinde yaşananlar sansasyoneldi. Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1'lik skorla sona eren maç sonunda ev sahibi kulübün başkanı Faruk Koca, hakeme benzeri görülmemiş sert bir şekilde saldırdı.

DAILYMAIL

“HAKEMİN SURATINA YUMRUK ATILDI”

Ankaragücü Başkanı, Süper Lig'de Rizespor ile oynanan maçın ardından hakemin yüzüne yumruk ve tekme attı. Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın ardından hakemin suratına yumruk atıldı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Halil Umut Meler'in karşısına, kameralara yansıyan iğrenç sahnelerde hakeme yumruk atanın Faruk Koca olduğu ortaya çıktı. Meler yere düştü ve yüzünü korumaya çalışırken en az iki kişi tarafından tekmelendi. Uzaklaştırıldıktan sonra gözünün şiştiği görüldü. Büyük bir oyuncu kalabalığı, antrenör ekibi ve güvenlik hızla olay yerine gelerek saldırıyı durdurdu. Sarsılan Meler’e ayağa kalkmasına yardım etti.

ONEFOOTBALL

“ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR KARŞILAŞMASININ ARDINDAN KULÜP BAŞKANI HAKEME SALDIRDI”

Ev sahibi Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü’nde başkan, FIFA hakemi Halil Umut Meler'e saldırdığı görüntüler internette ortaya çıktı. Faruk Koca, maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra hakeme yumruk atarken, büyük bir oyuncu ve personel grubu hakemin etrafında toplandı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasından hemen sonra Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın sahaya çıkıp hakemle yüzleşmesi ortalığı karıştırdı. Koca'nın hemen Meler'in yanına koştuğu ve hiç tereddüt etmeden hakemin suratına yumruk attığı açıkça görüldü. Hakem yere yığılırken, bazı personeller onu daha fazla saldırıdan korumak için etrafını sardı. Ancak hakem yerdeyken tekmelendi.

DAILY RECORD

“TÜRK HAKEM, BAŞKAN TARAFINDAN YUMRUKLANDI”

Süper Lig karşılaşması kaosa sürüklenirken Türk hakem, Ankaragücü başkanı tarafından yumruklandı ve hakem yere düşürüldü. Halil Umut Meler, Rizespor'a karşı oynanan dramatik maçın ardından yaşanan çirkin olaylarda saldırıya uğradı. Süper Lig karşılaşması kaosa sürüklenirken Türk hakem Ankaragücü Başkanı tarafından yumruklandı ve hakem yere atıldı. Halil Umut Meler, Rizespor karşısında dramatik bir finalin ardından yaşanan çirkin olaylarda saldırıya uğradı. Bu olay bitiş düdüğünün ardından büyük bir tepkiye yol açtı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girdi ve düdük çalan Halil Umut Meler'in sol gözüne sağ eliyle bir yumruk vurdu. Hakem çime çarptıktan sonra bile, başkan ve başka bir kulüp yetkilisi olduğu anlaşılan kişi kendini korumaya çalışırken tekmelendi.

EUROFOOT

“HAKEM DEFALARDA TEKMELENDİ VE GÖZÜNDEN AĞIR YARALANDI”

Ankaragücü-Rizespor arasındaki Süper Lig karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'in yüzüne yumruk atıldı. Ankaragücü-Rizespor arasındaki Süper Lig karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'in yüzüne yumruk atıldı. Ayrıca yerdeyken defalarca tekmelendi ve gözünden ağır yaralandı.