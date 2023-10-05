DEVA Partisi yerel seçimlere tek başına girecek

Altılı Masa bileşenleri yerel seçimler öncesi bir bir dağılmaya devam ediyor.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, yerel seçimlere hiçbir ittifak çatışı altında girmeyeceğini ve İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bütün şehirlerde kendi adaylarıyla yarışacaklarını açıklamıştı.

Yerel seçimlerle ilgili bir açıklama da genel seçimlere CHP çatısı altında katılan Ali Babacan'dan geldi.

Babacan, partisinin yerel seçim stratejisine ilişkin olarak "Yerel seçimlere kendi ismimizle kendi amblemimizle ve kendi adaylarımızla girme kararı aldık." açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi çatısı altında birleşerek Meclis'te grup oluşturan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi de yerel seçimlere bir arada girmeyi planlıyor.