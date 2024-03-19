Depremzedeler yeni konutlarına kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılımıyla düzenlenen törenle 30 bin 723 afet konutunun daha teslimi gerçekleştirildi. Yeni evlerine kavuşan depremzedeler büyük sevinç yaşadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “11 ilimizde yapımı tamamlanan 30 bin 723 afet konutu ve köy evinin daha kura çekimini yaparak hak sahiplerine teslim ettik.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 6 Şubat depremlerin hemen ardından yapımına başlanılan ve depremin birinci yılında tamamlanarak teslim edilen 46 bin afet konutunun ardından, bugün de 30 bin 723 konut ve köy evi daha depremzedelere teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da canlı bağlantıyla katıldığı törende Hatay’da konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, depremin ilk gününden itibaren bölgenin ayağa kaldırılması için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. İnşaatına başlanılarak bir yılda yapımı tamamlanan 46 bin afet konutunun hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Bakan Özhaseki, bugün de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yapılan 28 bin 344 konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2 bin 379 köy evi olmak üzere toplamda 30 bin 723 kalıcı konut ve köy evinin daha hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

“RABBİM GÜVENLE, HUZURLA OTURMAYI NASİP ETSİN”

Kurası çekilerek 11 ilde teslim edilen konutların bilgilerini de paylaşan Bakan Mehmet Özhaseki, “Kahramanmaraş’ta 445’i köy evi olmak üzere 8 bin 303 konut; Hatay’da 310’u köy evi olmak üzere toplamda 3 bin 614 konut, Adıyaman’da 273’ü köy evi olmak üzere toplamda 5 bin 418 konut, Gaziantep’te 412’si köy evi olmak üzere toplamda 4 bin 12 konut, Diyarbakır’da 2 bin 992 konut, Malatya’da 842’si köy evi olmak üzere toplam 1700 konut, Osmaniye’de 14’ü köy evi olmak üzere toplam 1596 konut, Şanlıurfa’da 38’i köy evi olmak üzere toplam 1132 konut, Elazığ’da 838 konut, Adana’da 727 konut, Kilis’te 49’u köy evi olmak üzere toplam 391 konut ile bugün toplamda 30 bin 723 konut ve köy evinin kuralarını çekerek hak sahiplerine teslim ettik. Rabbim güvenle, huzurla oturmayı nasip etsin. Böylelikle teslim edilen konut sayımız 76 bini geçiyor. Her ay 10-15 bin konutu da yine Türkiye genelinde dağıtmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından kurada isimleri çıkan hak sahiplerinin konutlarının anahtarlarını teslim etti. Yeni evlerine kavuşan depremzedeler büyük sevinç yaşadı.