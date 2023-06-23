Depremzede çocuklardan ‘Elimi Bırakma’ sergisi!

Türkiye 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. 11 ilin etkilediği depremlerde artçılar ise her gün devam ediyor. Bölgelerde yaralar sarılmaya devam etse de felaketten en çok etkilenen kesimlerden biri olan çocuklar sürecin etkisinden ise hala çıkamamış durumda.

Çadırkent veya konteyner kentlerde yaşama tutunmaya çocuklardan kimi ailesini, kimi evini, kimi oyun oynadığı toprakları kaybetti ama hepsinin ortak acısı deprem oldu, tüm çocuklar 6 Şubat’taki acı ile büyüdü bir araya geldi.

Depremin en derinden etkilediği illerden biri olan Hatay’da gönüllü sanatçılar çocuklar ile bir araya geldi. Samandağ’da depremzede çocuklarla bir araya gelen 5 sanatçı, çocuklarla beraber yaptıkları resimleri sergiye taşıdı.

Samandağlı çocuklar ile yapılan bu etkinlikte yaklaşık 300 depremzede çocuk yaşadıkları o acı günleri resme döktü. Çocuklardan ortaya çıkan resimler ise görülmeye değerdi.

İstanbul’dan depremden etkilenen çocukların rehabilitasyonu için yola çıkan Tülay Tombul, Hanife Eroğlu, Berna İpek, Seher Ünver ve Güngör Acar ilk olarak 10-18 Mart tarihlerinde Samandağ’lı çocukların yardımına koştu.

Minik kalplere dokunmak ve çocukların duygularını sanat aracılığıyla ifade etmeye çalışması için 2. Kez Hatay’a giden ekip, bu kez yanlarında daha fazla sanatsal malzeme götürdü. 3-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen ikinci turda 300’e yakın çocuğa yaklaşık 250’ye yakın resim ve seramik yaptırdı.

Resimler sergilenmeye başladı

Sergiden toplanan gelirin yine depremzede çocuklara gönderileceğini belirten Ressam Tülay Tombul, serginin 21 Haziran’da başladığını ve 7 Temmuz’a kadar süreceğini belirtti. Sergiye herkesi davet eden Tombul, her resimde çocukların acılarını ve yaşadıklarını görmenin de mümkün olduğunu söyledi.

Bütün resimlerde yağmur var

Çocuklarında dünyasında o gün yağan yağmurun çok etkili olduğunu söyleyen sanatçılar, hemen hemen her resimde yağmurla ilgili bir detay bulduklarını da kaydetti. Depremin 1. gününden itibaren bölgede etkili olan yağmur ve soğuk hava koşulları depremzedelerin hafızasında fazlasıyla yer aldı.

Elimi Bırakma

Sergiye ‘Elimi Bırakma’ ismini veren sanatçılar, deprem konusunun gündemden düşmemesini ve bölgede acıların hala çok taze olduklarından bahsetti. İstanbul Mecidiköy’de sergiyi açan gönüllü sanatçılar bu serginin gelirinin depremzede çocuklara gönderileceğini ifade etti.