Depremin 10. gününde gelen iki mucize!
Depremin 10. gününde iki mucize gerçekleşti. Depremden 212 saat sonra Fatma Güngör, ardından 222. saatte Melike İmamoğlu enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.
Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde mucize haberler gelmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli iki depremde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Depremin 10. gününde, 212. saatte, önce Fatma Güngör, sonra 222. saatte Melike İmamoğlu sağ olarak çıkarıldı.
77 yaşındaki Fatma Güngör
Kahramanmaraş merkezi iki depremde etkilenen iller arasındaki Adıyaman'da 77 yaşındaki Fatma Güngör, arama kurtarma ekipleri tarafından 212 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Yaralı kurtarılan Güngör, hastanede tedaviye alındı.
2 yaşındaki Melike
2 yaşındaki Melike İmamoğlu depremin 10. günde sağ olarak kurtarıldı. 222 saat sonra kurtarılan İmamoğlu'nun bilincinin açık olduğu belirtildi.
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