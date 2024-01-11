Denizkurdu Tatbikatı'nda bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tatbikatta dalış eğitiminde rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bahadır Canbulat, Kahraman silah arkadaşımız, 11 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.