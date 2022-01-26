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DBP binasına terör operasyonu

HDP'li Semra Güzel ve Öcalan'ın fotoğrafları bulundu.

Diyarbakır güne terör operasyonları ile uyandı. demokratik bölgeler partisi binasına operasyon yapıldı. binada ele geçirilen fotoğraflarda hakkında fezleke hazırlanan HDP’li Semra Güzel de ortaya çıktı.

Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan demokratik bölgeler partisi binasına operasyon düzenlendi.

Operasyonda; binada HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in de aralarında olduğu bir grubun terörist başı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben saygı duruşu yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Başları öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı

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