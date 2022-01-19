AjansHaber.com.tr Gündem Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde iç ve dış gelişmeler var.

Beştepe'deki toplantıda ekonomideki son durum değerlendiriliyor. Alınan tedbirlerin piyasaya yansıması, enflasyonla mücadele ve yatırımlardaki son durum ele alınıyor.

Yükselen vaka sayıları gündemde

Toplantıda ayrıca koronavirüsle mücadele, vaka artışları ve alınacak tedbirler gözden geçiriliyor.

Ukrayna-Rusya gerilimi masaya yatırılıyor

Dış politika başlığında ise Balkanlardaki son gelişmeler ve Ukrayna-Rusya gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler var.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine gündemine dair açıklamalar yapacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
NATO ile Ukrayna, iş birliği anlaşması imzaladı
Lüleburgaz Belediye binası sanal ortamda 10 dolar
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Özel okullarda "zorunlu yemek" dayatması
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de
AK Parti'den EYT açıklaması
İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu