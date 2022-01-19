Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

Beştepe'deki toplantıda ekonomideki son durum değerlendiriliyor. Alınan tedbirlerin piyasaya yansıması, enflasyonla mücadele ve yatırımlardaki son durum ele alınıyor.

Yükselen vaka sayıları gündemde

Toplantıda ayrıca koronavirüsle mücadele, vaka artışları ve alınacak tedbirler gözden geçiriliyor.

Ukrayna-Rusya gerilimi masaya yatırılıyor

Dış politika başlığında ise Balkanlardaki son gelişmeler ve Ukrayna-Rusya gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler var.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine gündemine dair açıklamalar yapacak.