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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sandıklara sahip çıkın" çağrısı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy verme işleminin 17.00 itibarıyla sona verdiğini belirterek, son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar sandıklara sahip çıkılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum."

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