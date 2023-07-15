Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerin 15 Temmuz mesajını paylaştı. Erdoğan, "15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.



15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/d6c0SikRjq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2023