Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor

Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde, ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Atlas Sineması'nın açılış törenindeki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul'un tek başına 50 hatta 100 milyon bir turist barındırma potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. Yıldızı giderek parlayan ülke olduğumuzun en önemli göstergesi, misafir ettiğimiz yabancı turist sayısının 52 milyonu bulmuş olmasıdır.

"Rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor"

Tiyatrolar, sinemalar, müzeler, sanat merkezleri gibi nice kültür varlığımız milletimizin hizmetindedir.

Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde, ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor.

Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekan sayımızı, 858'den 4 bin 139'a çıkarırken, etkinlik sayımızı 34 binden 110 bine yaklaştırdık.

Bu yılın sonunda açmayı planladığımız Atatürk Kültür Merkezi'mizi salgın sebebiyle inşallah önümüzdeki yılın en geç ortasında, İstanbul halkının hizmetine sunacağız.

"Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz"

Galataport tamamlandığında İstanbul'un turizmine ve sanat hayatına büyük katkılar sağlayacak. Dev turist gemilerinin yanaşacağı bir yer haline gelecek. Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir. Önemli markalar burada arayış içindedir. Nisan ayında faaliyete geçmesini bekliyoruz. Galataport sadece turizme 5 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatının son günlerini yaşadığı Mısır Apartmanındaki evini, müzeye dönüştürüyoruz. İnşallah müzeyi de 12 Mart'ta yani İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında hizmete açıyoruz.