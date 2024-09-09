Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının son günlerini geçirdiği Savarona yatını ziyaret etti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aslına ve hatırasına sadık kalarak titizlikle modernize ve restore ettiğimiz, Gazi Mustafa Kemal’in emaneti Savarona…" ifadesini kullandı.

Paylaşımda, Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Savarona yatı ne zaman alındı?

Savarona yatı, 23 Şubat 1938'de, dönemin Türkiye hükümeti tarafından satın alınarak, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilmişti.

Hayatının son günlerini bu gemide geçren Gazi, bu süre boyunca yatta kabine toplantıları düzenlemiş ve önemli konukları ağırlamıştır.

Atatürk, hastalığı ağırlaşmadan önce gemide 50 gün geçirmiştir.