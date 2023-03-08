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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te bir araya gelecek. Görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesindeki çalışmaların ele alınması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşmede deprem bölgesindeki son durum ve seçim çalışmalarının ele alınması bekleniyor.

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