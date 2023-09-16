Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD'ye gidiyor

BM 78. Genel Kurulu, 19-26 Eylül tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel görüşmelere katılmak üzere New York'a gidecek.

Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyaretine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Ziyaretin 16-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi' temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap edeceklerdir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret süresince başta mevkidaşları olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaretleri vesilesiyle, ABD’de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacakları etkinlikleri teşrif edeceklerdir."