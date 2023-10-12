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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz ile görüşmesinde, Türkiye'nin krizin sonlandırılması için çaba gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

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