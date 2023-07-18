CR7'den Süper Lig hakkında olay açıklama!

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, Celta Vigo'ya 5-0 yenildikleri karşılaşma sonrası ilginç açıklamalar yaptı.

Ronaldo maçı yöneten hakemi eleştirerek 10 kişi kalmalarıyla ilgili "Bence hakem kırmızı kart pozisyonunda biraz abarttı. Çok şiddetli bir müdehaleyse anlarım ama sarı kart verebilirdi, oyunu bozmayabilirdi. Sonuçta bu bir hazırlık maçı. Bunu haketmedik, bu maçla ilgili aklımızda kalacak şey ilk yarıda iyi oynayan taraf bizdik." ifadelerini kullandı.

"Teknik ekipten oldukça memnunum"

Cristiano Ronaldo Al Nassr'da yaşanan teknik direktör değişikliği ve yeni sezonla ilgili ise, "Hayatımın en eğlenceli sezon öncesini yaşıyorum. Çok çalışıyoruz. Luis Castro'nun gelişinden, takım arkadaşlarımdan tüm ekipten çok memnunum. Bazı oyuncularımız hala eksik ama kadromuzu güçlendireceğiz, hocamızın da iyi bir iş çıkaracağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra Avrupa'ya dönmem"

Ronaldo yeniden Avrupa'ya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya ise, "O kapı benim için tamamen kapandı. Artık 38 yaşındayım. Bana göre Avrupa'da futbol çok kalite kaybetti. Premier Lig diğerlerinin çok üzerinde olan tek lig durumunda.

Her zaman kanıtlayacak bir şeyim var. Kanıtlayacak şeyiniz yoksa ölü olduğunuz anlamına gelir. 38 yaşında hala ilginç şeyler yapabileceğimi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Ronaldo yıllardır büyük rekabet içine girdiği Messi'nin MLS'e imza atmasına da gönderme yaparak, "Suudi liginin yolunu ben açtım, şimdi herkes buraya geliyor. Bence Suudi Arabistan Ligi MLS'ten daha iyi" sözlerini kullandı.

"Suudi Ligi Türkiye Ligi'ni geçer"

Ronaldo Süper Lig hakkında da ilginç ve iddialı bir açıklama yaparak, "Üç yıl içinde Suudi Arabistan Ligi'nin dünyanın en iyi beşinci ligi olacağını söylemiştim. Juventus'a gittiğimde Serie A yeniden canlandı. Buraya geldiğimde de bu ligin canlanacağını biliyordum. Bir yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçer. İspanya veya Almanya Ligi de eski kalitesinde değil. Sadece Premier Lig tüm liglerin üzerinde" diye konuştu.