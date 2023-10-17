Çöplerin arasında bulunmuştu: 2 arkadaşı gözaltında!

Olay, saat 16.30 sıralarında Kozcağız beldesinde bulunan sanayi sitesinin arka kısmındaki çöplerin bulunduğu boş arazide meydana geldi. Vatandaşlar, çöplerin arasında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde isminin Emrah Üstünsoy olduğu tespit edilen kişinin tabancayla göğsünden 3 kurşun ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Üstünsoy'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Cinayetle ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, Üstünsoy'un arkadaşları Z.Ü. ile G.G.'yi şüpheli olarak belde merkezinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.