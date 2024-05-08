AjansHaber.com.tr Yaşam Cips paketlerine uyuşturucu gizlediler: 3 gözaltı

Cips paketlerine uyuşturucu gizlediler: 3 gözaltı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçtaki çantada bulunan 4 cips paketinin içerisine gizlenmiş 3 kilo 258 gram eroin ve 740 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara-Keşan kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurdukları 59 AFJ 903 plakalı araçta arama yaptı. Polis, arama sırasında K.K. (47) adlı kadına ait çantada torba içinde bulunan 4 cips paketinin ağırlığından şüphelendi.

Açılan cips paketlerinde poşetler içinde ve kalıp halinde toplam 3 kilo 258 gram eroin ve 740 gram metamfetamin ele geçirildi. K.K. ile araçta bulunan E.A. (20) adlı kadın ve İ.A. (18) gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
Kilis'te bir aile yok oldu!
Vekâletle kurban kesim bedeli açıklandı
Ses yalıtımlı odada cinsel istismar davası ertelen
Meteoroloji'den uyarı: Etkisini artıracak!
Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü var!
Seçime en yüksek katılım o beldede gerçekleşti!