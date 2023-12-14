CHP'nin 5 ilde belediye başkan adayları belli oldu
CHP'de 4'ü Büyükşehir olmak üzere, 227 seçim çevresinde parti meclisinde alınan kararla belediye başkan adayları belirlendi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş yeniden aday oldu.
İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimlerde iş birliği teklifini reddetmesinin ardından CHP, seçimlere ilişkin bir strateji belirledi.
Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin 5 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı.
İŞTE CHP'NİN AÇIKLANAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
Ankara Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Mansur Yavaş
Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın
Bolu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan
Geri kalan il ve ilçelerin başkan adayları henüz açıklanmadı.
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