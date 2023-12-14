AjansHaber.com.tr Gündem CHP'nin 5 ilde belediye başkan adayları belli oldu

CHP'nin 5 ilde belediye başkan adayları belli oldu

CHP'de 4'ü Büyükşehir olmak üzere, 227 seçim çevresinde parti meclisinde alınan kararla belediye başkan adayları belirlendi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş yeniden aday oldu.

İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimlerde iş birliği teklifini reddetmesinin ardından CHP, seçimlere ilişkin bir strateji belirledi.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin 5 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

İŞTE CHP'NİN AÇIKLANAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

Ankara Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Mansur Yavaş

Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın

Bolu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan

Geri kalan il ve ilçelerin başkan adayları henüz açıklanmadı. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bursa'da anlamlı tiyatro gösterisi!
Teknofest 2024'ün yapılacağı il
Dış basında Halil Umut Meler manşetlerde!
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Saadet Partisi Kocaeli Mv. kürsüde bayıldı
Türkiye'mizden ve Türk Ordusu'ndan vazgeçmeyiz!
Lig maçları süresiz ertelendi!