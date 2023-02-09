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CHP'li milletvekilleri, depremzedelere destek için birer maaşını bağışladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, partili milletvekillerinin, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek için birer maaşını deprem bölgesine göndereceği bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

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