CHP’den DEVA’ya çökertme operasyonu

Seçimlerin ardından dağılan 6’lı masanın kaybedeni CHP, şimdilerde Ali Babacan’dan intikam almaya çalışıyor. Milletvekili seçimlerde nitelikli dolandırılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler DEVA Partisi’ne yönelik çökertme operasyonu yaptılar.

Daha önce Ankara ve İzmir’de tek tek ilçe yöneticilerini istifaya yönlendiren CHP’li yöneticiler bu defa en büyük operasyonu İstanbul’da yaptılar.

Çoğunluğu Kürt kökenli 13 ilçe başkanı istifaya ikna edildi. Bu istifayı ortak bir basın toplantısıyla 25 Ekim 2023 tarihinde açıklayan gruba DEVA Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin müdahale etti.

Benim öğrendiğim kadarıyla, Şahin grubu “Hain olarak ilan ederiz” sözleriyle tehdit ederek toplu istifa açıklamasından vazgeçirmeye çalıştı. Ancak bu istifalar ve açıklama gerçekleşti.

Esenyurt İlçe Başkanı Kahrıman, Zeytinburnu Kurucu İlçe Başkanı Ahmet Bilgiç, Sancaktepe Kurucu İlçe Başkanı Mutalp Geçer, Bahçelievler Kurucu İlçe Başkanı Av.Tarık Özaydın, Esenler Kurucu İlçe Başkanı Dr. Ahmet Yöney, Sultanbeyli Kurucu İlçe Başkanı Orhan Aktaş, Fatih Kurucu İlçe Başkanı Celalettin Bulunmaz, Sultangazi İlçe Başkanı Tarkan Yolat, Küçükçekmece İlçe Başkanı Av. Eda Ateş Adıyeke, Bağcılar İlçe Başkanı Erkan Şanlı, Esenyurt İlçe Başkanı Mehmet İnan, Beylikdüzü İlçe Başkanı Önder Karaburun ve Silivri İlçe Başkanı Fatih Demir yönetim kurulu üyeleriyle beraber topluca istifa ettiler.

Bu istifalardan CHP’li kilit isimler Gürsel Tekin ve Mustafa Sarıgül’ü sorumlu tutan DEVA Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak randevu istedi. Ancak edindiğim bilgilere göre ancak iş yoğunluğu nedeniyle bu görüşme alt yöneticiler arasında gerçekleşti.

Yapılan görüşmelerde CHP’li yöneticilere dolaylı yollarla DEVA teşkilatlarından ellerini çekmeleri istendi. Ancak CHP’liler 6’lı masanın ortaklığının sona erdiğini hatırlatarak, siyasette bu tip şeylerin olabileceğini zeminin her zaman kaygan olduğunu hatırlattılar.

Son olarak şunu eklemekte fayda var; CHP’nin İstanbul’daki bu DEVA operasyonun devamının 4-5 Kasım kurultayının ardından daha da etkili şekilde devam etmesini beklemek hata olmaz diye düşünüyorum. CHP, seçimde yediği gollerin acısını ortaklarından kapalı kapılar ardında yapacağı hamlelerle alacak gibi gözüküyor.