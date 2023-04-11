CHP İl Başkanlığı civarında ateş açan 3 şüpheli serbest!
Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden hakimliğe sevk edilen 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, firari 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan 6 Nisan Perşembe günü saat 04.00 sıralarında CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınarak hakimliğe sevk edilen 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadeleri alınan 3 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belirli günlerinde evlerine en yakın karakola imza atmaları şeklinde adli kontrol şartı uygulayarak serbest bırakılmalarına karar verdi.
Hakimlik, savcılığın talebi üzerine, tüm arama çalışmalarına karşın bulunamayan firari şüpheli Emre D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
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