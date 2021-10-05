Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Paris Anlaşması’nın onaylanması ülkemize hayırlı uğurlu olsun"
Bakan Murat Kurum, Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Çevre Komisyonu'nda kabul edilmesine ilişkin, "hayırlı, uğurlu olsun" dileklerini iletti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Paris Anlaşması’nın onaylanması ülkemize hayırlı uğurlu olsun"
Bakan Murat Kurum, Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Çevre Komisyonu'nda kabul edilmesine ilişkin, "hayırlı, uğurlu olsun" dileklerini iletti.
Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Çevre Komisyonu'nda görüşüldü.
Komisyonda, görüşmelerin tamamlanmasının ardından, teklifin tümü için, genel uygunluk görüşünün esas komisyon olan Dışişleri Komisyonu'na sunulması, oy birliğiyle kabul edildi.
Yaşanan gelişme üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.
"ÜLKEMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK ADIMLAR ATIYORUZ"
Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeşil kalkınma hamlesiyle, ülkemizi geleceğe taşıyacak adımları kararlılıkla atıyoruz.
"HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"
TBMM Çevre Komisyonu'nda kabul edilen Paris İklim Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.
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