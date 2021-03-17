Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 6.7 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor

Türkiye'de nüfusun yüzde 70'inin deprem bölgesinde yaşadığını belirten Bakan Kurum, çözümün konutların dönüştürülmesi olduğunu belirtti. Kurum, "Her yıl 300 bin konut dönüştürerek bunu başarmayı hedefliyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal 7 ekranlarında Mehmet Acet'in sunduğu 'Başkent Kulisi' programına konuk oldu.

Türkiye'nin depremle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söyleyen Bakan Kurum, "Nüfusumuzun yüzde 71'i deprem bölgesinde. 80 bin vatandaşımızı depremlerde kaybettik. En son Giresun Dereli'de heyelan sebebiyle büyük yıkıntılar oldular. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Ülkemizde 6.7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Bunların yenilenmesi gerekiyor' dedi.

5 yıllık bir hedef ortaya koyduklarını dile getiren Kurum, "Her yıl 300 bin konut dönüştürerek bunu başarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuya siyaset üstü baktığını söyledi.