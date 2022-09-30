AjansHaber.com.tr Gündem Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net mesaj: Gereğini yaparız

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net mesaj: Gereğini yaparız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin olarak, "ABD'nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin olarak sert mesajlar geldi.

Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin olarak, "ABD'nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız." dedi.

(Ayrıntılar geliyor)

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sosyal Yardım Paketi açıklandı
Hepimize kültürel diplomasi kapısı açacak!
İlk temellerin atılış tarihi belli oldu!
Mersin'de polisevine saldırı!
Lübnan'da resmi dolar kuru 25 yıl sonra değişti
Borsa güne yükselişle başladı
Hayata Saygı Duruşu