Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net mesaj: Gereğini yaparız

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin olarak sert mesajlar geldi.

Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin olarak, "ABD'nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız." dedi.

(Ayrıntılar geliyor)