Çatışmalarda 8. gün: İsrail kara harekatı başlayacak mı?

İsrail’in Gazze’de yaşayan siviller için verdiği 24 saatlik süre doldu. Sekizinci güne giren çatışmalar devam ederken, Gazze güne bombardıman altında başladı. Dün gece Gazze’ye sızma operasyonu gerçekleştiren İsrail ordusunun kara harekatı beklenirken, sivillerin Gazze’den tahliyesine ilişkin yeni bir adım atıldı. İsrail, Gazzelilerin bugün 10.00-16.00 saatleri arasında güvenli geçişlerine izin verileceğini duyurdu. Öte yandan, İsrail ordusu bu sabah devam eden bombardımanlarda üst düzey bir Hamas komutanının öldürüldüğünü açıkladı. İsrail Yayın Kurumu'nun haberine göre ise, ABD, İsrail’den kara harekatını ertelemesini istedi.

TAHLİYELER İÇİN YENİ ADIM

Bombardıman sabah saatlerinde de sürerken İsrail tarafından, Gazzelilerin tahliyesi konusunda yeni bir adım geldi.

İsrail, Gazzelilere 10.00-16.00 saatleri arasında geçiş izni verileceğini açıkladı.

"ABD 'ERTELEYİN' DEDİ"

Öte yandan İsrail Yayın Kurumu, ABD'nin İsrail'den kara harekatını ertelemesini istediğini yazdı.

SIZMA OPERASYONU

Kapsamlı kara hareakatı öncesinde ise dün gece İsrail ordusu, sızma harekatı gerçekleştirdi. Harekatta, sınıra yakın bölgede İsrailli rehinelere ait cansız bedenlerin alındığı belirtildi.

Sabah saatlerinde açıklama yapan İsrail Ordu Sözcüsü, ordunun kara harekatı için hazır olduğunu söyledi.

Hedeflerinin, Hamas’ın askeri kapasitesini yok etmek olduğunu söyleyen sözcü, Lübnan sınırında da tansiyonun yüksek olduğunu, Hizbullah’ın hareketlerinin de yakından takip edildiğini söyledi.

SÜRE DOLDU, ORDU SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

İsrail ordusunun, Gazzelilere evlerini terk etmeleri için verdiği süre, sabah saatlerinde doldu.

Kameralar karşısına geçen İsrail Ordu Sözcüsü, her an kara harekatına başlayabileceklerini söyledi.

Filistinliler’in büyük oranda tahliye talebine uyduğunu söyleyen sözcü, “Güneye doğru ciddi bir hareket gördük. İnsanlar uyarımızı dinledi, akıllıca olanı, doğru olanı yapıp güneye gitti.” dedi.

Sözcü, Hamas’ı tahliyeye engel olmaya çalışmakla da suçladı.

İsrail ordusunun Gazze şeridini kuşattığını kaydeden sözcü, birliklerin harekete geçmek için emir beklediğini söyledi.

Ordu Sözcüsü, hedeflerinin Hamas’ı bir daha İsrail'e saldıramayacak şekilde tamamen yok etmek olduğunu vurguladı.

Açıklaması boyunca savaşı kendilerinin değil Hamas’ın başlattığını ifade eden sözcü, çatışmalar bittiğinde Filistinliler’e Gazze’ye dönmelerini söyleyeceklerini belirtti.

Açıklamada ayrıca, Lübnan sınırında tansiyonun yükseldiği, Hizbullah’ın hareketlerinin yakından izlendiği kaydedildi.

BATI ŞERİA'DA GERİLİM BÜYÜYOR

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi.

İsrail güçleriyle, baskına karşılık veren silahlı Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Nablus'ta düzenlenen baskınlarda da Hamas Hareketi yetkilileri gözaltına alındı.

Cenin ve Nablus'un yanı sıra Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi.

Batı Şeria'da, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak artan bir gerilim yaşanıyor.

İsrail ordusu, sadece cuma günü Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 16 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail'e saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 51'e yükselmişti.

EVLERİNDEN AYRILANLAR DA VURULDU

Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

EN AZ 70 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

"GAZZE KUŞATMASI İNSANLIK SUÇUDUR"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Direktörü Ahmed Benchemsi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kuşatmasını "açıkça savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Bechemsi, Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail hükümetinin tüm Gazze halkını cezalandırdığını belirterek, "Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur. Bu çok basit ve açık" dedi.

LÜBNAN HİZBULLAHI 4 SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Lübnan Hizbullahı, güney sınır bölgesinde İsrail'e yönelik dört ayrı saldırıyı üstlendiğini açıklarken İsrail ordusu da Lübnan'dan gelen saldırılara tank ve top atışıyla karşılık verdiğini bildirdi.

İSRAİL'DEN NOKTA OPERASYONLARI

İsrail ordusu, Filistinli grupların elinde bulunan rehinelerin yerini belirlemek için askerlerin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "nokta operasyonları" yaptığını duyurdu.

FİLİSTİN: ETNİK TEMİZLİK DİYE TANIMLADI

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, İsrail'in Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmeleri talebini "etnik temizlik ve insanlığa karşı suç" olarak tanımladı.

ÇOCUK HASTANESİNE FOSFOR BOMBASI ATILDI

Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesinin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu bildirildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi öldürdü.

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır. Yangın silahı olarak beyaz fosfor, "1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu" kapsamına girmektedir. Bu konvansiyon yangın silahlarının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılmasını yasaklamaktadır.