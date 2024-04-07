Canık Çetesi çökertildi: 21 şüpheli yakalandı!

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çetesi üyesi şüphelilerin; Kahramanmaraş ve Gaziantep’te 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi. İki ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda çetenin elebaşı Ahmet Canık'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya, 1 Haziran 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında; 14 uluslararası, 38 ulusal, 69 bölgesel ve 303 yerel olmak üzere toplam 424 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.