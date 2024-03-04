Çanakkale'de korkutan deprem: 1 can kaybı var!

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bakan Koca acı haberi duyurdu

"Bu akşam Çanakkale Yenice’de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul’da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun."

Çanakkale Valisi Aktaş'tan ilk açıklama geldik

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.

Aktaş, "Yapılan taramalara göre şu an için ilimizde herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

Depremin çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

"Çanakkale Yenice’de , 4.9büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama

"Çanakkale Yenice’de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb’im milletimizi tüm afetlerden korusun."

Bakan Tunç'tan geçmiş olsun mesajı

"Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun"

Bakan Özhaseki'den açıklama

"Çanakkale Yenice’de meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz tüm kurumlarımızla birlikte sahada çalışmalarına başladı. Rabbim, ülkemizi her türlü afetten korusun."