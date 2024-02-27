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Çanakkale'de deprem!

Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 16.09'da Biga merkezli kaydedilen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi

Çanakkale'nn Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama

"Çanakkale Biga’da 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum"

 

ÇANAKKALE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş , AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi. Aktaş, "Yapılan taramalara göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

 

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