Çanakkale'de deprem!
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 16.09'da Biga merkezli kaydedilen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi
Çanakkale'nn Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama
"Çanakkale Biga’da 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum"
Çanakkale Biga’da 4️⃣,6️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 27, 2024
Gelişmeleri takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/iODneXtX0C
ÇANAKKALE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş , AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi. Aktaş, "Yapılan taramalara göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.
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