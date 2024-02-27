Çanakkale'de deprem!

Çanakkale'nn Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama

"Çanakkale Biga’da 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum"

Çanakkale Biga’da 4️⃣,6️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/iODneXtX0C — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 27, 2024

ÇANAKKALE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş , AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi. Aktaş, "Yapılan taramalara göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.