Çanakkale yanıyor: Valilikten yeni duyuru geldi!

Çanakkale'de dün başlayan, 1251 kişinin tahliye edildiği yangında gece görüşlü helikopterlerle müdahale devam ederken, havanın aydınlanmasıyla birlikte karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Çanakkale'deki orman yangınında son durum...

Valilik'ten duyuru

Çanakkale Valiliği, merkeze bağlı köylerdeki ormanlık alanlarda devam eden yangın nedeniyle, Aşağıokçular köyü Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlı olan Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyünün tedbir amacıyla boşaltılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınını söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği belirtildi.

Çanakkale merkeze bağlı Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen, yangının rüzgarın da etkisiyle büyüme eğilimi gösterdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşağıokçular köyü Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlı olan Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyü, tedbir amacıyla boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınında son duruma ilişkin, "Rüzgar hızı saatte 60 kilometrenin de üzerine çıktı. Şu anda bulunduğumuz lokasyonda o rüzgarın da hızıyla (yangın) enerjisini de toplayarak içinde bulunduğumuz alana kadar gelecek. Arkadaşlarımız şu anda onu karşılamak üzere büyük bir yığınak yapmış vaziyetteler." dedi.

Bakan Yumaklı, 28'inci saatinde müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde açıklama yaptı.

"Şu anda onlardan biri ve en sonuncusundayız. Aslında Fevzi Çakmak köyüne yakın bir alanda da var ama arkadaşlarımız onu büyük oranda kolayladılar. Orada herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak yine sabahki açıklamamda rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağını söylemiştim bu saatlerde. Nitekim söylediğim gibi oldu. Rüzgar hızı saatte 60 kilometrenin de üzerine çıktı. Şu anda bulunduğumuz lokasyonda o rüzgarın da hızıyla (yangın) enerjisini de toplayarak içinde bulunduğumuz alana kadar gelecek. Arkadaşlarımız şu anda onu karşılamak üzere büyük bir yığınak yapmış vaziyetteler. Bu arada tüm hava araçları da enerjisini düşürmek için tamamıyla konsantrasyonlarını buraya vermiş durumdalar."

Yangın nedeniyle yoğun dumanların oluştuğunu dile getiren Yumaklı, "Ancak buraya geldiği zaman enerjisinin düşmesini bekliyoruz. Bu enerji düşümünden sonra arkadaşlarımız karşılayıp bundan sonrasında mümkün olduğu kadar başka herhangi bir yere sıçramaması için birtakım faaliyetlerde bulunacaklar." ifadesini kullandı.

"1-2 saat içinde gerçek resmi görmüş olacağız"

Bakan Yumaklı, orman yangınlarına müdahalelerde "spot atma" diye bilinen bir kavram olduğunu anlattı.

Bölgede devam eden çalışmalara değinen Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Arkadaşlarımız burada yangınla alakalı faaliyetlerde bulunurken onların üzerinden yangın materyalleri, yanmış materyaller, rüzgarın hızıyla yanmamış alanlara gidebilir ancak şu anda onun için de gerekli tedbirleri almış durumdayız. Ümit ediyorum 1-2 saat içerisinde biz aynı sabahki söylediğim gibi burayla alakalı da gerçek resmi görmüş olacağız. Şu anda yoğun duman olduğu için biz arkadaşlarımızla haberleşerek, onların yukarıdan görmesi ve aynı zamanda bizim yangın mücadelemizde çok çok önemli olan insansız hava araçlarımızdan gelen bilgilerle biz durum tespitini yapıp arkadaşlarımızın yönlendirmelerini de onlardan almış olduk."

Bakan Yumaklı, yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelerin dışında tahmin ya da yorumların halkı farklı düşüncelere sevk edebileceğini vurguladı.

Yangınla mücadelenin ekip halinde çalışan "çok büyük bir ordu" tarafından yürütüldüğünü kaydeden Yumaklı, "Onların sizler için toplamış olduğu bilgileri yine sizler vasıtasıyla halkımıza doğru ve kolay bir şekilde ulaştıralım. Yine bir ricam daha var: Şu anda bulunduğumuz alanda arkadaşlar hem gözlem için hem de geçiş noktası için bir trafik var. Bu bilgilendirmeden sonra işi biten arkadaşlar en yakın alana geri çekilirse buradaki arkadaşların işlerini kolaylaştırmış olur." diye konuştu.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangından Ulupınar Köyü de etkilendi.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangından Yağcılar Köyü de etkilendi.

Bakan Koca: "Yangından 83 kişinin etkilendi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin bilgi verdi.

Yangından 83 kişinin etkilendiğini ifade eden Koca, 14 kişinin ambulanslarla 48 kişinin ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığını belirtti.

Tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 kişi olmak üzere, 21 hastanın ambulanslarla naklinin sağlandığını aktaran Bakan Koca, "Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

7 uçak ve 22 helikopterle müdahale sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına sabah saatleri itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 helikopterle havadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiperane mücadelesi de aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

2 bin 960 personelle müdahale ediliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'de çıkan orman yangınına 2 bin 960 personel, 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesiyle müdahale edildiğini bildirdi.

Yangın nasıl çıktı?

Yangının bir yerleşim yerinin yanındaki bir araziden çıktığını kaydeden Yumaklı, "Daha önce defalarca ifade ettik. Yangınların yüzde 90'ının da üzerinde bir oranda çıkış sebebi insan unsuru. Sizin gücünüz olabilir, devlet olarak imkanlarınız olabilir ancak 1500 hektarlık bir alanda etkilenen o kadar çok canlı var ki. Sadece bunu bırakın o canlılarla beraber bu kadar çok kaynağın israfı sadece küçücük bir ateşten, bir alevden kaynaklanabiliyor. O yüzden çok kıymetli vatandaşlarımıza buradan tekraren bir uyarıda bulunmuş olalım. Lütfen orman yangınına ya da herhangi bir yangına sebep olacak ateş ya da bir tarla temizliği ya da bir çöp yakma gibi hususları artık gündemimizden çıkartalım." ifadelerini kullandı.