Büyükekşi: "Altınordu Türkiye'nin gurur kaynağı"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetimiyle birlikte Altınordu Tesisleri'ni ziyaret etti, İzmir ekibinin tesislerini ve sistemini övdü. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan tarafından Metin Oktay Yerleşkesi girişinde karşılanan heyet, Altınordu Futbol Akademisi teknik, idari, destek kadroları ve sporcuları ile tanıştı. Özkan ayrıca Büyükekşi’ye Artemis heykeli hediye etti.



TFF Başkanı, Altınordu’nun Türkiye için gurur kaynağı bir tesis yaptığını belirterek, “Elbette tesis yapmak tek başına bir şey ifade etmiyor. Aslında içerisine bir sistemle ve bu amaca uygun futbolcuları seçerek, Türkiye’nin dört bir tarafından çiçekleri buraya getirmiş. O çiçeklerin hepsi tomurcuklar, güller açacak. Türkiye açısından altyapıdan önemli oyuncular yetişecek. Hem Türk takımları için hem Avrupa takımları için ama en önemlisi de Türk Milli Takımı için bu çiçekler açacak. Çünkü burada gördüğümüz bazı oyuncular şu anda U15’te, U14’te, U16’da, U17’de, U18’de, U19’da milli takımlarımızda forma giyiyor. Bu da bizim açımızdan son derece önemli” diye konuştu.

Tarihi bir gün yaşadıklarını söyleyen Altınordu Başkanı Özkan da şunları söyledi:



“Başkanımızı ben çok kararlı gördüm ve çok da mutlu oldum. Gerçekten hazıra dağ dayanmaz. İthale dayalı bir sistem sonunda mutlaka bir yerde böyle işte çöküyoruz. Bu 30 milyon genci olan ülkemizde futbolun da üretime geçeceğini hissediyorum. Geçmişte aynı duyguları Hasan Doğan döneminde hissetmiştim, şimdi de aynı şekilde Mehmet Büyükekşi başkanımızın döneminde de bunu hissediyorum.”

Özkan, ayrıca, Süper Lig kulüplerinin de altyapı konusunda Süper Lig kulüplerinin de taşın altına ellerini koymaları gerektiğini dile getirdi.