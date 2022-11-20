Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı!

Bursa'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangına, itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekiplerinin müdahale çalışmaları başladı.Polis de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.