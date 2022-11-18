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Bursa'da apartmandan ayakkabı çalan zanlı tutuklandı!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir apartmandan 9 çift ayakkabı çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Ömer Bey Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, apartmandan 9 çift ayakkabı çalan zanlının hırsızlık suçundan sabıkası bulunan T.E. (44) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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