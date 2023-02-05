Bunları biliyor musunuz?

Seçimlere 98 gün kala Ankara siyaseti giderek hararetleniyor. Ankara koridorları kulis bilgileri ile kaynıyor. Siyasetle ilgili kiminle konuşsanız başka bir kulis bilgisi. Kulis bilgisi diyerek olaya ciddiyet kazandırmaya çalışmama bakmayın aslında hepsi dedikodudan öteye geçemiyor. Kendi uydurduğu dedikoduya yakın bir şeyler olan da hemen “bakın ben size demiştim” diyerek böbürleniyor.

Kulağı delik gazeteciler bu dedikodu bombardımanından öylesine sıkılmış durumdalar ki, hiç bir şey yazmıyorlar. Ancak sosyal medyada kendine gazeteci süsü veren bazı fenomenler için bu dedikodular muazzam tık getiriyor. Bu nedenle herkes Twitter’da başlıyor sallamaya. Bizim derinlemesine okumayı sevmeyen toplumumuz da hemen bu 140 kelimelik yazılardan çok önemli sonuçlar çıkartıp derinlemesine siyasi analizler yapıyorlar. Ama inanın bu derinlemesine analizler bile ancak 100 kelimeyle sınırlı…

Şimdi bu sosyal medya cengâverleri siyaseti yönlendiriyorlar. 40 yıllık gazetecilik hayatımda para karşılığı haber yazan gazetecinin muteber görüldüğü bir ortam yaşamadım. Ama bu sözde gazeteci fenomenlerinin tarifeleri var. Adamlar bedava tek kelime yazmıyorlar. Yazdıkları ne kadar tık alırsa fiyatları o kadar artacağından vur dedikodun beline. Ne duyarlarsa yazıyorlar. Nasıl olsa dedikodunun adı kulis bilgisi olmuş. Benim gençliğimde kulis bilgisi yazmak ayrı bir tecrübe ve çevre gerektirirdi. Kulis bilgileri dedikodu değil yüzde yüz doğru olurdu ama haber kaynağı ismini vermek istemezse biz buna kulis bilgisi derdik. Haberdeki “Kim” sorusunun cevabını da “yakın bir kaynak” olarak verirdik.

Bizim sosyal medya fatihi gazetecilerin siyasi kaynakları olmadığı için onlar kaynaklara yakın kaynakların, yakın kaynaklarının bir yerlerinden uydurduklarını bize kulis diye yutturmaya çalışıyorlar.

Bizim Ankara büronun cevval muhabirleri de bu kulis bilgilerinin peşine düşmüşler. Tiwit aleminin dedikodularını toplamışlar. Ama öyle hemen yayınlamak yok. Ajans Haber Ankara bürosu bugün Türkiye’nin en deneyimli 3 editörüne sahip hem de bunlar web sitelerinin tanımladığı sadece siteye haber giren editörler değil, hepsinin siyasette önemli bir ağırlıkları var.

Bir de bizim Ajansın yazı işleri çok kuvvetli isimlerden oluşuyor. Yani bizim cevval muhabirlerin buldukları kulis haberleri çok hassas bir süzgeçten geçtikten sonra yayınlanabilir.

İşte bizim cevval Muhabirlerden Ulaş Kaya dün bir kulis haberi yazmış. Editörler okumuş, sormuş soruşturmuşlar. Görmüşler ki doğruluk oranı yüzde 90’ların üzerinde, “eh sonunda kulis haberi verilebilir” denilince konu yazı işlerine gelmiş onlar da onaylayınca yayınlama kararı almışlar.

Lafın kısası kulis bilgilerine göre Ekrem İmamoğlu’nun yeni hedefi CHP Genel Başkanı olmakmış. Ankara kulislerine bomba gibi düşen dedikoduya göre Kılıçdaroğlu ile görüşüp onu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ikna edemeyen İmamoğlu, kendisini Kılıçdaroğlu sonrasına hazırlıyormuş. Yakın çevresine “Mevcut durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında nasıl olsa Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kazanması çok zor. Seçimleri kaybeden CHP lideri bu görevde kalamaz. Ben de önce CHP Genel Başkanı olur sonra da Cumhurbaşkanı adayı, nasıl olsa daha yaşım genç” diyormuş.

Ne diyelim doğru lafa ne denir. Bence İmamoğlu da doğru yolu bulmuş.