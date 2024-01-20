AjansHaber.com.tr Gündem Feribot seferlerine fırtına engeli!

Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

 Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu!
Türkiye uzaya gidiyor!
Motorine zam geliyor!
AK Parti'nin tüm illerdeki adayları belli oldu!
Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
Türkiye’nin ilk astronotu dünya basınında!
Yargıtay, teyzesine bakan kadının sigorta talebini