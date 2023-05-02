BOTAŞ'tan doğal gazda indirim müjdesi!

Karadeniz gazının karaya ulaştırılmasının ardından enerji fiyatlarında müjdeler bir bir gelmeye devam ediyor.

Konutlarda bir yıl boyunca geçerli olmak üzere her ay 25 metreküplük gazın bedava verileceğini duyurmuştu. Bu kez de sanayide kullanılacak doğal gazda büyük bir indirim yapıldı.

BOTAŞ, bugün sanayide kullanılan ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazda indirim yapıldığını açıkladı.

1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sanayide kullanılan doğal gazda yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında, elektrik üretimi amacıyla kullanılan doğal gazda ise yüzde 51.52 oranında indirim yapıldığı açıklandı.