Borussia Dortmund: 5 - Beşiktaş:0

49. dakikada sol kanattan gelen ortada topla buluşan Reinier müsait pozisyondan topu auta attı.

53. dakikada Dortmundlu futbolcu Reus takım arkadaşı Dahoud ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahasında iki Beşiktaşlı futbolcuyu geçti ve ardından düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.3-0

68. dakikada sol taraftan Schulz'un ortasında Dortmund'un topa iyi yükselen Haaland topu kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu.4-0

81. dakikada Dortmund'un kullandığı kornerde Haaland kendisinin ikinci takımının beşinci golünü kaydetti.5-0

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı.

- Maçtan notlar

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Kemal Erdoğan maç öncesi Dortmund yönetimi ile dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Almanya'da Kovid-19 önlemleri nedeniyle maça sadece 15 bin seyirci alındı.

Beşiktaş taraftarı mağlubiyete rağmen maç sonunda futbolcuları tribüne çağırarak destek verdi.