BM'nin DEAŞ/H endişesi! Taliban durduramıyor!

Lyons, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, "Daha önce birkaç yer ve başkentte bulunan DEAŞ/H şimdi neredeyse tüm vilayetlerde ve giderek daha da aktif hale geliyor." dedi.

Taliban'ın DEAŞ/H ile bağlantılı olduğunu düşündüğü şüphelileri hukuk dışı gözaltına aldığı ya da öldürdüğüne dikkati çeken Lyons, "Taliban, DEAŞ/H'nin Afganistan'da büyümesini durduramıyor." ifadesini kullandı.

Lyons, DEAŞ/H'nin Afganistan'daki saldırılarını da artırdığını belirterek, geçen yıl 60 civarı saldırı düzenleyen örgütün bu yıl 334 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

"Afgan ekonomisi çökerse uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı artar"

Afganistan'da insani durumun da giderek kötüleştiğine dikkati çeken Lyons, uluslararası topluma insani yardımları artırması çağrısı yaptı.

Lyons, Afganistan'da ekonominin çökmesi durumunda ise uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığının artıracağı ve bu durumun terörü tetikleyeceği uyarısında da bulundu.