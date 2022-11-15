Birleşmiş Milletler, dünya nüfusunu açıkladı!

Dünya nüfusu ne kadar oldu? Birleşmiş Milletler'den merak edilen dünya nüfusunun bugün itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştığını açıkladı.

Dünya nüfusu ne kadar oldu?

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, dünya nüfusunun bugün itibarıyla (15 Kasım 2022) 8 milyar kişiye ulaştığını bildirdi.

BM Ekonomi ve Sosyal İşler Dairesi, 11 Temmuz'da yayınladığı raporda 15 Kasım tarihinde nüfusun 8 milyarı geçeceğini öngörmüştü.

Rapora göre ayrıca sonraki süreçte de yükselişi devam edeceği bildirilen dünya nüfusu, tahminlere göre 2030'da 8,5 milyar insan, 2050'de 9,7 milyar insan, 2080'de de 10,4 milyar insana ulaşacak.

BM'ye göre 2080 yılından sonra ise nüfus artış hızı yavaşlayacak.