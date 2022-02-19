Bill Gates ağzını hayra açmadı: Bir pandemi daha mı geliyor?

Dünya ve ülkemiz henüz pandeminin gölgesini üzerinden atamamışken, hakkında aşılarla ilgili iddialar bulunan Bill Gates'ten endişeye sürükleyen bir açıklama geldi.

Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Gates, yeni koronavirüs pandemisinin daha olacağını belirterek "Bir pandemi daha yaşayacağız. Bu sefer farklı bir patojen olacak" ifadelerini kullandı.

Aşı konusunda da çalışmaların hızlı ilerlemesi gerektiğini kaydeden Gates, “Bir dahaki sefere bunu iki yılda değil, 6 ay gibi bir sürede yapmaya çalışmalıyız. Gelecek pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar da fazla değil” şeklinde konuştu.