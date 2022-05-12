AjansHaber.com.tr Dünya İsveç ve Finlandiya'ya NATO desteği

Beyaz Saray'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine destek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemeleri durumunda başvurularına destek vereceklerini duyurdu.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in ülkelerinin "gecikmeden NATO üyeliğine başvurulması gerektiğini” bildiren ortak açıklamasını değerlendirdi.

Finlandiya'dan Finlandiya'dan "NATO'ya güç katacağız" mesajıDünya

"ABD, başvurmayı seçmeleri durumunda Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine destek verecektir." ifadesini kullanan Psaki, söz konusu ülkelerin seçimlerine saygılı olacaklarını belirtti.

Psaki, Finlandiya ve İsveç'in hem ABD hem de NATO'nun yakın bir ortağı olduklarına işaret ederek, "NATO üyesi olmadan bile ordularımız yıllardır birlikte hareket ediyor." dedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kuzey Kore'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Draghi: Rusya'nın yenilmez olmadığını gördük
Türklere saldıran 5 PKK yanlısı gözaltına alındı
Finlandiya'dan "NATO'ya güç katacağız" mesajı
Her gün en az 4 kişi ırkçılığa maruz kalıyor
İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı
Cumhurbaşkanlığı seçimi için 39 aday yarışacak