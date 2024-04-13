Beşiktaş'ta Santos dönemi bitti!
Beşiktaş Spor Kulübü, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı!
Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar ayrılık getirdi.
Beşiktaş Spor Kulübü, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır."
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