Beşiktaş'ta Santos dönemi bitti!

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar ayrılık getirdi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır."