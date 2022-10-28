Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başladı!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." denildi.

İkinci Şenol Güneş dönemi

Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayacak. Güneş, Beşiktaş'ta 2015-2016 sezonunda başlayan ve 2018-2019 sezonunda ligin son maçıyla tamamlanan 4 yıllık döneminde siyah-beyazlı takımda önemli başarılara imza atmıştı. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'la Süper Lig'deki şampiyonluklarının yanında Avrupa'da da önemli başarılar elde etmişti.

Son 2 sezon istediği gibi değildi

Üst üste gelen şampiyonluklardan sonraki iki sezon Şenol Güneş ve Beşiktaş için arzu edildiği gibi bitmedi. Beşiktaş, Güneş'in üçüncü sezonu olan 2017-2018 sezonunda 71 puanla sezonu 4. sırada noktalamıştı. Son sezonunda şampiyonluk yarışını ligin son haftalarına kadar taşımayı başaran Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 31. haftada Galatasaray'a deplasmanda 2-0 yenilerek şampiyonluk umudunu kaybetmişti.

Güneş'in siyah-beyazlı takımdaki son sezonu ise Beşiktaş'ta en az puan topladığı sezon olarak kayıtlara geçti. Güneş yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, 2018-2019 sezonunu 65 puanla 3. sırada noktaladı.