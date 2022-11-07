Beşiktaş'ta derbi mağlubiyeti sonrası 2 ayrılık!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Şenol Güneş yönetiminde ezeli rakibi Galatasaray’a 2-1 kaybeden ve zirve yarışında yara alan Beşiktaş’ta savunma hattı sınıfta kaldı. Stoperler başta olmak üzere siyah-beyazlı defans oyuncularının dev maçtaki olumsuz performansı deneyimli teknik adamı hayal kırıklığına uğrattı.

"Bunların hepsi değişecek"

Maçtan sonraki konuşmasında savunmadaki performansı eleştiren Şenol Güneş, "Savunmada, birebirlerde alan ve oyuncu markajına geçmemiz gereken anlar vardı. Çok top kaybı yaptık. Rakip de kendi sahasında oynama avantajını kullandı. Ben daha üstün bir oyun bekliyordum bizden, olmadı. Geçen maçta da, bu maçta da savunma sıkıntısı vardı. Takımın blok olarak gidip gelmesi gerekiyor. Bazen çok geride kaldık. Rakip sahaya çıkınca daha etkili oluyoruz. Bizde o tip oyuncular var. Savunmaya çekilince rakibin işi kolaylaşıyor. Bunların hepsi değişecek." şeklinde konuştu.

Savunmaya stoper takviyesi

Savunmaya en az bir stoper takviyesi yapmayı düşünen Teknik Direktör Şenol Güneş, Serik Belediyespor ve Antalyaspor’la oynanacak karşılaşmalardan sonra kesin kararını verecek. Bu maçlarda olumsuz performans sergileyen oyuncuların forma şanslarının bir hayli azalacağı ifade edildi. Ara transferde bu oyuncularla yolların ayrılmasının bile gündeme gelebileceği ileri sürüldü.

Welinton ve Montero ayrılıyor

Kartal’da teknik kadronun raporuna göre Welinton ve Montero’nun devre arasında takımdan ayrılabilecekleri öğrenildi. Welinton’un bonservisiyle birlikte bazı İspanyol kulüplerine gidebileceği, temasta olan Montero’nun ise kiralık olarak başka takımlarda forma giyebileceği kaydedildi.