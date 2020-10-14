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Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlıların internet sitesinde açıklamaları yer alan Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, Bernard Mensah'a Gana Milli Takımı kampı dönüşünde uygulanan rutin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testinin pozitif sonuçlandığını bildirdi.

Bernard Mensah'ın takip ve tedavi süreciyle ilgili protokollere başlandığı kaydedildi.

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