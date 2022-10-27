Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş!

Süper Lig’de 11. hafta sonunda zirve ile arasında sadece 4 puanlık fark bulunmasına rağmen takımın çizdiği istikrarsız görüntü sonrasında Valerien Ismael ile yolları ayırma kararı alan Beşiktaş yola Şenol Güneş ile devam etme kararı aldı. Süper Lig’de yarıştan kopmamak için tecrübeli bir isimle devam etmek isteyen siyah beyazlılarda yönetim kurulunun yaptığı değerlendirmeden sonra, takımı 2015-16 ve 2016-17’de üst üste 2 kez şampiyon yapan Şenol Güneş ile anlaşma sağlandı.

Taraftar Ismael'e olan güvenini kaybetti

Hatayspor maçında henüz 31. saniyede öne geçmesine rağmen baskısını arttırmak yerine geri çekilen siyah beyazlılarda oyun anlayışı nedeniyle uzun süredir eleştirilerin hedefinde olan Valerien Ismael’in kredisi 2-1’lik yenilgi sonrası tamamen bitti. Maç oynanırken taraftarların istifaya davet ettiği Fransız teknik adam, takım otobüsüne giderken dahi protestoların hedefi oldu. Son 6 maçta 5 kez puan kaybeden Beşiktaş’ta taraftarların ardından yönetimin de Ismael’e olan inancı tükenirken dün İstanbul’da kritik bir zirve gerçekleşti.

Pazar günü kulübede olacak

Dün gece Valerien Ismael’in sözleşme feshini KAP'a bildiren Beşiktaş’ta evraklar yetişirse bugün, yetişmezse yarın Nevzat Demir Tesisleri’nde takımın başında ilk idmanına çıkacak olan Güneş, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında da kulübede olacak.

Ismael'e 450 bin euro tazminat

Yönetimin devam etmeme kararı aldığı Ismael’in sözleşmesini feshetmenin maliyeti de belli oldu. Geçen sezon 31. haftadaki Trabzon maçıyla göreve başlayan ve 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanan Fransız teknik adama sezon sonuna kadar alacaklarına mahsuben 450 bin Euro ödenecek.

Şenol Güneş Beşiktaş'ın başında neler yaptı?

Beşiktaş’ı üst üste 2 yıl şampiyonluğa taşımayı başaran deneyimli teknik adam, kendisinin görev aldığı sürede Cenk Tosun'u 22 milyon euro karşılığında Everton'a gitmişti.

Beşiktaş'ın başında 198 maça çıkan kurt hoca, 116 galibiyet alırken 37 maçta puan kazanamadı. 45 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Şenol Güneş'in maç başına puan ortalaması 1.98 olarak göze çarpıyor.