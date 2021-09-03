Dünya Lübnan'da eşi benzeri görülmemiş bir protestoya şahit oldu. Lübnanlılar bir süreden beri devam eden akaryakıt krizini protesto etmek için benzin istasyonunda cuma namazı kıldı. Ülkede yaşanan ekonomik krizin etkileri artarak devam ederken ülke genelinde benzin bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Lübnanlı İmam Hatip Şeyh Hüseyin, başkent Beyrut'un güneyindeki El-Ciyye bölgesinde yer alan bir akaryakıt istasyonu önünde sıra bekleyen Lübnanlılara cuma namazı kıldırdı. Lübnan halkının yaşadığı sorunları dünyaya duyurmak için böyle bir protesto düzenlendiklerini belirten Hüseyin, yakıt sıkıntısının yarattığı çileye dikkat çekti.

Lübnan Merkez Bankasının akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin serbest kur üzerinden hesaplanacağını açıklamasının ardından ülkede yaklaşık bir aydır akaryakıt sıkıntısı çekiliyor. Ekonomik krizle boğuşan Lübnan günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı, Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.